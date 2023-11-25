İrem Derici'yi boykot ettiren 'eşekli' video tepkisi. "Balıkesir'e 5 sene giremedim"

İrem Derici kariyerinin ilk yıllarında Balıkesir halkı tarafından boykot edildiğini ve 5 sene boyunca Balıkesir'e giremediği anısını anlattı. Derici, Eser Yenenler'in sunduğu programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İrem Derici'yi boykot ettiren 'eşekli' video tepkisi. "Balıkesir'e 5 sene giremedim"

Derici, Eser Yenenler'in sunumuyla gerçekleşen 'Linç@' adlı YouTube programına konuk oldu.

İrem Derici, şarkıcılığa başladığı ilk yıllarda patlayan Kalbimin Tek Sahibi şarkısı yüzünden Balıkesir'e yıllarca giremediği anısını anlattı.

"YATACAK YERİN YOK"

İrem Derici'ye sosyal medyadan gelen yorumları ve eleştirileri okuyan Eser Yenenler'in okuduğu yorumlardan biri de şu oldu: "İrem Derici'nin Kalbimin Tek Sahibi klibi Balıkesir'in Çılgın Eşekleri videosunu geçmiştir. Yazıklar olsun."

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Bu yorum karşısında "Ben Balıkesir'e beş sene giremedim" diyen İrem Derici, olayı şu şekilde anlattı:

"Hikaye şu, hayatımda ilk olarak Beyaz Show'a konuk oldum. O dönem Kalbimin Tek Sahibine videosu almış başını gidiyor. O zamanlar Hande Yener'in Ya Ya Ya şarkısı 39 milyon izlenme ile Türkiye'de en çok izlenen şarkı videosu rekorunu almıştı.

Bütün sülale benim şarkımla düğünde dans ettiği için şarkım 60 milyonu aşkın izlenmişti ben Beyaz Show'a katıldığımda. Türkiye'nin en çok izlenen videosu ise 72 milyon ile Balıkesir'in Çılgın Eşekleri adlı videosuydu.

O videoyu da bilmeyenler için anlatayım. İki eşeğin tenasülünü içeriyordu. Beyaz Show'da canlı yayında bunu söyleme gafletinde bulundum ve 'Tek rakibim Balıkesir'in Çılgın Eşekleri' dedim. Beyaz da 'O ne?' dedi. 'Söyleyemem izlesinler' dedim. Bunu dememden 2 saat sonra Balıkesir'in Çılgın Eşekleri videosu YouTube'dan kaldırıldı.

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Muhtemelen şikayet edildi. Eser, bu olay Balıkesir'de boykot edildi. 'Allah belanı versin İrem Derici', 'Gururumuz Balıkesir'in Çılgın Eşekleri'ni sildirdin', 'Senin yatacak yerin yok' falan diye yorumlar geldi. Bana Balıkesir'den konser en son 3 yıl önce falan geldi.

Yıllarca ben sınırı geçerken korktum. Ben sildirmedim videoyu. O videonun izlenmesini geçmek için benim sildirdiğimi zanndediyorlar. Neden sileyim? İzlenmesini geçecektim zaten. Şarkım şimdi 300 milyon oldu. İçim eşeklere kan ağladı haftalarca. Son olarak Balıkesir beni affetti. Böyle bir anımızdı."

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