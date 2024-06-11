İrem Derici'yi çileden çıkardılar: "Neden ilişkinin erkosu ben oluyorum? Ben üremeyeceğim."

Ünlü şarkıcı İrem Derici, çocuk yapma konusundaki kişisel tercihlerini paylaştıktan sonra sosyal medyada tartışmaların odağı haline geldi. Derici, çocuk yapmak istemediğini belirttiği açıklaması sonrası gelen yoğun eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından oldukça sert bir yanıt verdi.

Derici, "Kızım siz geri zekalı mısınız? Ben bunu kaç yıldır söylüyorum. Ağlayan herhangi bir şeye tahammülüm yok. Ağlayan erkolar da kapatılsın. Neden ilişkinin erkosu ben oluyorum? Ben üremeyeceğim. Benim ürememe kararıma neden saygınız yok?" ifadeleriyle tepkisini gösterdi. Twitter'da iki gündür bu konuda konuşulmasına da değinen Derici, "Twitter'da iki gündür herkes konuşuyor. Hadi yallah" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu açıklamalar sonrasında sosyal medyada farklı görüşler ortaya çıktı. Bir kesim, Derici'nin kendi yaşam tercihlerine saygı duyulması gerektiğini savunurken, diğer kesim ise ünlü şarkıcının ifadelerini aşırı buldu. Tartışmalar, İrem Derici'nin sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmasına neden oldu.