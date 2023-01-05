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İrem Helvacıoğlu Güney Amerika yolcusu

'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle Güney Amerika'da geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Arjantin’deki hayranlarıyla buluşacak.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 11:18
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İrem Helvacıoğlu Arjantin'de hayranlarıyla buluşacak

İrem Helvacıoğlu Güney Amerika yolcusu
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'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle geniş bir hayran kitlesi yakalayan ve şimdilerde 'Yürek Çıkmazı' dizisinde 'Zeynep karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, Arjantin’de hayranlarıyla buluşacak.

Hürriyet'ten Cansu Topcu'nun haberine göre; Helvacıoğlu, Arjantin'de bir TV kanalının davetini kabul etti. Güney Amerika’da ünlenen İrem Helvacıoğlu, 'Yürek Çıkmazı' dizisinin çekimlere ara vereceği bir dönem Arjantin'e gidecek. 

Burada TV programına katılacak ve özel bir röportaj yapacak Helvacıoğlu, daha sonra hayranları için düzenlenecek özel buluşma organizasyonuna da katılacak.
 

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