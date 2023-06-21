İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı

Hürriyet'ten Cansu Topcu'nun haberine göre; Oyuncu İrem Helvacıoğlu, yakın arkadaşlarıyla Ege turuna çıktı.

Oyuncu, Ege’nin popüler tatil beldeleri yerine daha az bilinen noktalarında gezmeyi tercih ettiğini belirterek "Daha çok yol üstü uğradığımız yerlere gittik. Son durak olarak da Pamukkale’yi tercih ettik." dedi.

Cilt bakım tüyoları sorulan oyuncu, “Bakımın doğallıktan yana olduğuna inanıyorum. Cilt bakımı için meyve ve bitkilerden ilham alıyorum. Doğal ürünler kullanmaya özen gösteriyorum” dedi.

Helvacıoğlu, ağustos ayında İspanya’da deniz tatili yapmayı istediğini de ifade etti.