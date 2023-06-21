İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı

Son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde yer alan İrem Helvacıoğlu cilt güzelliğiyle ilgili tüyolar verdi.

İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı

Hürriyet'ten Cansu Topcu'nun haberine göre; Oyuncu İrem Helvacıoğlu, yakın arkadaşlarıyla Ege turuna çıktı.

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Oyuncu, Ege’nin popüler tatil beldeleri yerine daha az bilinen noktalarında gezmeyi tercih ettiğini belirterek "Daha çok yol üstü uğradığımız yerlere gittik. Son durak olarak da Pamukkale’yi tercih ettik." dedi.

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Cilt bakım tüyoları sorulan oyuncu, “Bakımın doğallıktan yana olduğuna inanıyorum. Cilt bakımı için meyve ve bitkilerden ilham alıyorum. Doğal ürünler kullanmaya özen gösteriyorum” dedi.

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Helvacıoğlu, ağustos ayında İspanya’da deniz tatili yapmayı istediğini de ifade etti.

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