İrfan Can Kahveci Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu'nu kovdu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesinde oynadığı son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip ilk yarısını da 1-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Barış Alper Yılmaz ile bulduğu golle beraberliği yakalasa da 90. dakikada yediği golle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Polonya maçı öncesi A Milli Takım’ın PGE Narodowy Stadı'ndaki hazırlıklarında dikkat çeken bir görüntü kameralara yansıdı.

Mücadele öncesi frikik çalışan Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in diyalogları sosyal medyada gündem oldu.

'KIDEM BASTI'

Arda Güler’ın Hakan Çalhanoğlu’na “Sen mi vuracaksın” sorusu üzerine yıldız futbolcu “Bir sen. Bir ben oğlum” yanıtını verdi.

Maç öncesi hazırlıklardaki en dikkat çeken görüntüsü ise İrfan Can Kahveci’nin frikik çalışmak isteyen Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’i “Gidin o kalede çalışın. Bu kale benim” demesi oldu.

Sosyal medyada taraftarlar “Askerlikteki gibi İrfan Can Kahveci’yi kıdem basmış” yorumunda bulundular.

MİLLİLER ALMANYA’DA

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, dün Hannover'daki kamp merkezine geldi.

Polonya'nın başkenti Varşova'dan kalkan özel uçakla Hannover Havalimanı'na gelen kafile, kendilerini bekleyen otobüsle Barsinghausen'deki kamp oteline geçti.

Kafilede, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

TARAFTARA AÇIK İDMAN

A Milli Futbol Takımı, bugün Barsinghausen'deki kamp merkezi yakınında bulunan August Wenzel Stadyumu'nda halka ve medyaya açık bir antrenman yapacak.

Milli Takımın taraftara açık idmanı TSİ 12.30'da başlayacak.

Aşağı Saksonya Futbol Federasyonu, UEFA ile T.C. Hannover Başkonsolosluğu tarafından dağıtılan antrenman biletlerinin tükendiği duyuruldu.