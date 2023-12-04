İrfan Can Kahveci attığı çalımı kimden öğrendiğini itiraf etti

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, kendisiyle özdeşleşen çalımı hakkında, "Gençlerbirliği'nde Hurşut Meriç vardı. Ondan öğrendim" açıklamasını yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İrfan Can Kahveci attığı çalımı kimden öğrendiğini itiraf etti

Fenerbahçe, Sivasspor engelini 4-1'le geçerken, İrfan Can Kahveci attığı gol ve ortaya koyduğu futbolla alkış altı.

Yıldız futbolcu, artık kendisiyle özdeşleşen çalımı konusunda maç sonunda flaş bir itirafta bulundu.

İrfan Can Kahveci, "Çalımın sırrı, Hurşut Meriç. Ben altyapıdan çıktığımda o hep yapıyordu, ondan göre göre yaptım. Yapınca da hoşuma gitti. Devam ettiriyorum. Rakipler bazen yiyorlar, bazen yemiyorlar. Tam noktasında yaptığında daha etkili oluyor bugünkü gibi. Güzel oldu gol. 2-3 haftadır bekliyordum gol atmak için. Çok sevdiğim, yakın bir ağabeyimin babası vefat etmişti. Mekanı cennet olsun. Onun için gol atmayı bekliyordum, ona armağan ediyorum. " ifadelerini kullandı.

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