İrfan Can Kahveci ilk 11’de olacak mı? Mourinho açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynayacakları Union SG maçının kadrosu ile ilgili konuştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mourinho’nun özellikle İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklaması dikkat çekti. Portekizli teknik adam, tecrübeli oyuncunun kadroda olacağını söyledi.

İrfan Can’ın yarın forma giyeceğini vurgulayan Mourinho, “İrfan Can Kahveci, rotasyon için oynamayacak. Kendisi çok iyi çalışıyor. Kulübeden geldiğinde hep katkı veriyor. İdmanlarda çok arzulu” şeklinde konuştu.

Öte yandan Portekizli teknik adam, daha önceki maçlarda yedek kulübesinde bulunan 2-3 oyuncunun daha yarın ilk 11’de sahaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-1 mağlup olması sonrası Teknik Direktör Jose Mourinho’nun özellikle İran Can’ı yedek bırakması büyük tepki çekti. Geçen sezon takımın en önemli oyuncularından biri olan İrfan Can’ın neden yedek kaldığına kimse anlam veremedi. Portekizli teknik adam sağ kanatta İrfan Can yerine Tadic’e şans vermeyi tercih etti.