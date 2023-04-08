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İrfan Kahveci o fotoğrafın açıklamasını yaptı: Umarım düzeltiriz

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun gösterisine katılmasının eleştirilmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 14:45
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İrfan Can Kahveci'den o fotoğrafa açıklama!

İrfan Kahveci o fotoğrafın açıklamasını yaptı: Umarım düzeltiriz
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Uraz Kaygılaroğlu, "Bir Fenerbahçe taraftarı olarak dün gece yaşanan olayları üzülerek takip ettim. Üzüntümüz sebebi günlerdir mutsuz gördüğüm arkadaşım İrfan Can'ı stand-up gösterime çağırıp onu biraz olsun neşelendirmek isteğimin işleri daha da kötüye götürmesi. Güzel bir akşam geçirip kafa dağıtalım, moral verip oyuncuyu kazanalım istedim. Fenerbahçe armasına yakışıksız hiçbir şey yaşanmadı, gülmek eğlenmek herkesin hakkı." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı alıntılayan İrfan Can Kahveci, "Dün akşam eşimle birlikte; çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı da olan Uraz Kaygılaroğlu'nun stand up gösterisine moral bulmak ve destek olmak için katıldık. Futbol da konuştuk, hayattan, ailelerimizden, çocuklarımızdan da konuştu, güldük eğlendik de. Özellikle gösteride sahne alan birisinin fotoğraf isteğinin üzerine kontrolüm dışında konulan emojilerle gündem olup üzdüğüm herkesten özür dilerim. Bu dönemde gülmemize tahammülü olmayanları da anlıyorum ve saygı duyuyorum. Kendimi biraz olsun size anlatabilmek adına bugün açıklamalar yapacağım. Umarım bir şeyleri düzeltebiliriz..." açıklamasını yaptı.

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