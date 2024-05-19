İrfan Can Kahveci'nin paylaşımı Galatasaraylıları küplere bindirdi

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Şampiyon ise son hafta oynanacak maçların ardından belli olacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'den flaş bir paylaşım geldi.

ICARDI'NIN POZUNA GÖNDERME

Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye gönderme olarak uyku pozu gol sevincini yapmıştı.

İrfan Can Kahveci ise, kendi yaptığı uyku pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Derbi zaferi sonrası yapılan bu paylaşıma yorum yağarken, Fenerbahçe taraftarı paylaşımı çok beğendi.

İşte milli futbolcunun yaptığı paylaşım;