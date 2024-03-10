İrfan Can Pendik maçının sonucunu açıkladı. Golleri kimin atacağını da söyledi

Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de; kaleci İrfan Can Kahveci maç öncesi iddialı sözler sarf etti.

Kupada kötü bir sonuç aldıktan sonra hem lig hem de Avrupa'da yollarına devam ettiklerini söyleyen İrfan Can Eğribayat, "Böyle ufak kazalar olabiliyor, rakibimiz de elendi mesela kupadan. Lige ve Avrupa'ya odaklanmış durumdayız. Orada da hedeflerimiz var" dedi.

İrfan; Pendikspor karşılaşması için de şöyle konuştu: "Bugün 3-0 kazanırız gibi hissediyorum. Serdar Aziz kornerden atar, Szymanski uzun zamandır atamıyor o atar, bir tane de Dzeko'ya yazalım."