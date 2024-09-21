İrfan Can'dan derbi isyanı

Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

"ONLAR İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını söyleyen İrfan Can Kahveci, "Hafta boyu iyi çalıştık. Bu derbiyi bilen çok kişi var takımda. Yeni gelenler maçın önemini anlattık. Taraftarımız sağ olsun bizim için erkenden gelmişler. Onlar için elimizden geleni yapacağız. İyi hazırlandık. İnşallah sonu iyi geçer” sözlerini sarf etti.

"DERBİLER SON ZAMANDA ÇOK KEYİFLİ GEÇMİYOR"

Son derbilerin tatsız geçtiğini ifade eden yıldız file bekçisi, "İki takım da ligin iyi takımı. Geçen sezon ciddi puan farkı attık. İnşallah keyifli ve bizim kazandığımız bir maç olur. Derbiler son zamanda çok keyifli geçmiyor. Bazen saçma sapan şeyler oluyor. Geçen sene orada bir kırmızı gördük. Bu da oyunun ritmini bozuyor. Ama biz orada 10 kişi oynayıp kazanmayı bildik. Bugün de çıkıp taraftarımız için her şeyi yapacağız” dedi.