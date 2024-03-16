İrfan Değirmenci banko 1 oyu kaybetti! Fıkra gibi olay

PolitikYol’un haberine göre, Türkiye İşçi Partisi Çankaya Belediyesi Başkan adayı İrfan Değirmenci, 31 Mart yerel seçimlerinde kendisi için oy kullanamayacak.

Değirmenci’nin seçmen kütüğünün Ankara Yenimahalle’de olması nedeniyle seçimlerde kendisine oy veremeyecek.

YENİMAHALLE’DE DE TİP’E OY VEREMEYECEK

Değirmenci seçimlerde Şehit Mustafa Erdal Ortaokulu’nda oy kullanacak.

Ancak TİP Yenimahalle ilçesinde de belediye başkanı adayı göstermediği için Değirmenci, ilçe belediye başkanlığı için burada da partisine oy veremeyecek.