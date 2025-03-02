İrfan Saraloğlu "Yasin'e ikinci sarıdan kırmızı kart çıkmalıydı"

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, "Atmosferi çok iyi olmayan, deplasman takımlarının konsantrasyonda sıkıntı çektiği bir sahada oynamak zorunda kaldık. Maça 2. dakikadan başlayacağım. Hocamız 2. dakikada Yasin'e sarı kart gösterdi fakat ikinci sarı kartı göstermekten imtina gösterdi nedense. Bize ve birçok kişiye göre ikinci sarı karttan oyundan atılmalı diye düşünüyoruz. Oyunun seyri değişecekti. İlk yarıda pozisyon verdik. Attığımız penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 bitirdik. İkinci yarıda oyun gitti, geldi. 3-2’yi yakaladık.

"BANA GÖRE NET PENALTI DEĞİLDİ"

Maalesef yorumları, eleştirileri duyduğum için, onlara cevap vermek istiyorum. Lemina’yı geçen hafta da korumaya çalıştık. Fenerbahçe maçında tam oynattık. Cuma günü antrenmana çıkmadı. Cumartesi günü kontrollü bir şekilde antrenmanını yaptı. Oyundan çıktığı sürede ayağındaki ağrıdan dolayı, kontrol edilmesi ve kollanması gereken ağrıdan dolayı oyundan almak zorunda kaldık. Defansif bir orta sahanın, 3-2 skor varken oyundan almayacağımızı sizler zaten biliyorsunuz. Defans özellikleri iyi olan bir oyuncu Cuesta. Stoper bölgesinde oynuyor. Mamadou Fall da kanat oynuyordu. Pozisyonda değiştiler.

Mevki değişikliği oldu. Mamadou Fall’un etkili olduğunu gördüğümüz için stoper ve bek pozisyonunu beraber yürütebileceğini düşündüğümüz için o değişikliği yaptık. Futbolda hatalar vardı. Bana göre çok net penaltı değildi, verilmiş olan penaltıya da saygı duyuyoruz. Penaltıyla 3-3 berabere bitti. Önümüzde çok önemli maçlar var" diye konuştu.



