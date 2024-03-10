İrlanda hükümetine referandumda 'iki darbe'

İrlanda seçmenini sandıkla buluşturan ve uzun bir süredir ülke gündemini işgal eden iki farklı referandumun sonuçları nihayet açıklandı.

İrlanda'da aile tanımının genişletilmesi, evlilik dışı ilişkilerinde "aile" kapsamına alınabilmesi ve benzeri ilişkiler hakkında da çeşitli düzenlemelerin yapıldığı ilk öneri için halkın %67,7'si ret oyu kullanırken tasarıyı kabul edenlerin oranı ise %32,3'te kaldı.

Kadının evdeki görevlerini belirten dilin, aile üyelerinin bakımları konusunda aile üyelerinin rolünü tekrardan tanımlayan ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın "kadınlarla ilgili eski moda, gerici ve çok cinsiyetçi bir dili silme şansı olarak" değerlendirdiği ikinci öneri için gerçekleştirilen referandumda da seçmen tasarıya geçit vermedi. İkinci referandumun açıklanan sonuçlarına göre seçmenin %73,9'u bu değişikliği onaylamazken %26,1'i ise onayladı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra Dublin'de gazetecilerin karşısına geçen Başbakan Varadkar, sandıktan çıkan sonuçlarla seçmenin hükümete üst üste 'iki darbe' indirdiğini belirterek "İnsanların çoğunluğunu evet oyu vermeye ikna etmek bizim sorumluluğumuzdu ve bunu başaramadık" itirafında bulundu.