İrlanda'da işsizlik son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Her ay işsizlik oranının yüzde 4 ile rekor düşük seviyelere yakın olduğu belirtilen Mart-Mayıs verileri de yukarı yönlü revize edildi.

Bu veriler işsizliğin Şubat ayındaki %4,1 seviyesinden itibaren beş ay üst üste arttığı, ancak Ocak 2022'den bu yana %5'in altında kaldığı anlamına geliyor.

Sivil toplum örgütlerinin bugünkü verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre bu yılın temmuz ayında işsiz sayısında bir önceki yıla göre 16.200 kişi artış yaşandı.

CSO, Temmuz ayında erkeklerde işsizlik oranının %4,7 olduğunu, bunun Haziran ayında revize edilen %4,5 oranından ve geçen yılın Temmuz ayındaki %4,5 oranından daha yüksek olduğunu belirtti.

Bu arada, kadınlarda bu oran Haziran ayında revize edilen %4,5 oranından %4,8'e, Temmuz 2023'te ise %4,1 oranından yükseldi.

CSO'nun bugünkü rakamları ayrıca, genç işsizliğinin Haziran ayında revize edilerek yüzde 10,4'e çıkarıldığı Temmuz ayında yüzde 11,4'e çıktığını gösteriyor.

İşe alım platformu Indeed'in kıdemli ekonomisti Jack Kennedy, Temmuz ayında işsizlikteki artışa rağmen ekonomideki büyüme ivmesinin güçlü kaldığını ve bunun işe alım talebinin sağlam seviyesini desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Ünlü ekonomist, "Bu istikrarlı performans, işgücü piyasasındaki devam eden yumuşamaya rağmen devam ediyor. Indeed'deki son verilerimiz, iş ilanlarının pandemi sonrası zirvelerden gerilemeye devam ettiğini gösteriyor" belirtti.

Pandemi öncesi seviyelerin çok üzerinde iş ilanları bulunan kategoriler arasında, sosyal hizmetler, sağlık ve eğitim gibi alanlardaki kamu sektörüyle ilgili mesleklerin öne çıktığını, teknoloji ve profesyonel kategorilerin ise geride kaldığını kaydedildi.

Grant Thornton Ireland Başekonomisti Andrew Webb, hükümetin bütçe planlamasında işgücü piyasasındaki olumsuzluklara karşı giderek daha dikkatli olması ve buna göre planlama yapması gerektiğini ve atılacak adımların özellikle de Intel'in dünya genelinde 15.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurmasının yarattığı belirsizlik göz önüne alınarak planlanması gerektiğini savundu.