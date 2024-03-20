İrlanda'nın ilk eşcinsel başbakanı istifa etti

İrlanda'da 2017'den beri Fine Gael partisinin genel başkanlığını yapan 45 yaşındaki Varadkar, başkent Dublin'de yaptığı açıklamada, ülkesine liderlik ettiği dönemi "hayatının en tatmin edici dönemi" diyerek tanımladı.

İki kez İrlanda Başbakanı olarak görev yapan Varadkar, görevini bırakma sebeplerinin hem kişisel hem de siyasi olduğunu belirtti.

Parti liderliğinden istifa ettiğini söyleyen Varadkar, halefi görevine başlar başlamaz Başbakanlık görevinden de istifa edeceğini aktardı.

Konuşması esnasında duygulanan Varadkar, "Görevde geçirdiğim 7 yılın ardından artık bu iş için en uygun kişi olduğumu düşünmüyorum." dedi.

Varadkar, halkının çoğunluğu Katolik olan İrlanda'nın 2017 yılında ilk eşcinsel başbakanı olmuştu. Aynı zamanda ülkesinin en genç Başbakanı olan Varadkar, görevinden istifası etmesinin ardından parlamento üyesi olarak kalmaya devam edecek.