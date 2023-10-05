Irmak Ünal 'Damat Bayıldı' davası açtı

Ünlü oyuncu Irmak Ünal, yapımcılığını üstlendiği 'Damat Bayıldı' programı için DNCC Medya'ya dava açtı.

Irmak Ünal 'Damat Bayıldı' davası açtı

Oyuncu ve yapımcı Irmak Ünal, yapımcılığını üstlendiği ‘Damat Bayıldı’ programı için anlaştığı DNCC Medya’ya dava açtı.

Davaya göre; program için şirketle sözleşme imzalayan Ünal, ‘finansman katılım tutarı’ adı altında 800 bin lira ödeyecekti.

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ÜCRET İADE EDİLMEDİ

Finansman katılım tutarı daha sonra Ünal’a iade edilecekti. Irmak Ünal 600 bin lira ödedi. Ancak program düşük reytingler nedeniyle yayından erken kaldırıldı, Ünal’a ise ödeme yapılmadı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Avukatı Zeyneb Sümeyye Eker, “Şimdilik bin lira belirsiz alacak ile 600 bin lira alacağın tahsilini istiyoruz” dedi.

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