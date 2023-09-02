Irmak Ünal'dan kaslı ve mesajlı fotoğraflar

Çocuklarıyla birlikte yurtdışında yaşama kararı alan ve bu kararı sonrası Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, buradan yaptığı paylaşımlarla Bali'deki hayatına dair çarpıcı mesajlar veriyor.

Yaşadığı yeni hayatına dair bol miktarda fotoğraf paylaşan Ünal, yoğun bir şekilde sporla uğraşıyor. Instagram hesabından spor çalışmalarına dair de kareler paylaşan Irmak Ünal hesabından paylaştığı son fotoğrafta kaslı vücudunu gözler önüne serdi.

Havuz başında sarı bikinisiyle otururken gördüğümüz Ünal, karın kaslarını sergilediği fotoğrafın altına hayata dair şu mesajı verdi:

"Yolumun kesiştiği herkese minnettarım... Beni sınamaya gelenler, bana ders vermeye gelenler, hatta beni kullananlar.... Karanlığımla yüzleşmemi sağladılar ve çoğunlukla içimdeki en iyisini ortaya çıkaranlara minnet doluyum. Sadece minnettar bir ruh..."