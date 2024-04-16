Irmakta sürüklenen ineği, itfaiye ve AFAD kurtardı

Kaynak: DHA
Irmakta sürüklenen ineği, itfaiye ve AFAD kurtardı
Bartın'da ırmakta sürüklenen inek, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından iş makinesine bağlanan halatla kurtarıldı.

Gölbucağı Mahallesi mevkisinde Bartın Irmağı'nda balık tutan vatandaşlar ırmakta sürüklenen ineği gördü.

Balıkçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen Bartın Belediyesi itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sürüklenen hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler botla ineğe yaklaşıp halatla iş makinasına bağladılar. İnek, iş makinasına bağlanan halatla ekipler ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.

Veteriner hekimin kontrol ettiği ineğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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