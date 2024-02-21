Irmaktan geçerken at değiştirilmez atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Irmaktan geçerken at değiştirilmez atasözünün anlamı nedir?
Irmaktan geçerken at değiştirilmez atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Irmaktan geçerken at değiştirilmez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişinin bir işi yaparken en kritik ve zorlu anına geldiğinde o iş için gerekli olan araç, yöntem veya kişi değiştirilmemesi gerektiğini anlatmak için kullanılan bir atasözüdür.

Bu atasözünde kişinin, bir işin ortasında yöntem değiştirmesinin risklerinin potansiyel başarısızlığı getireceğini anlatmak için kullanılır.

IRMAKTAN GEÇERKEN AT DEĞİŞTİRİLMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Laboratuvarda ben diyorum ki projeye devam edip sonuçlara bakalım o diyor ki hemen iptal edelim. Şaştık kaldık ne yapacağımızı. Irmaktan geçerken at değiştirilmez, sürdürmemiz gerek."

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