İş adamına tehditlerle dehşeti yaşattılar! 2 milyon TL haraç kestiler

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana'da iş adamına evinin önünde başına tabanca dayayarak dehşeti yaşattılar. 2 milyon TL haraç kestiler. Olaya ilişkin 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, 28 Şubat günü Adana Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ambalaj üretim fabrikası olan E.U. (30), M.A. (17) ve E.E (17) 2 milyon TL haraç kestiklerini cep telefonuyla arayıp söyledi. E. U. parayı vermeyeceğini belirtti. Bunun üzerine M.A ve E.E, S.İ. (22)'inin kendilerine kiraladığı otomobil ile E.U.'un evinin önüne giderek pusuya yattı. İş adamının geldiğini gören M.A ve E.E, aracın yanına gidip kapıyı açtı. Ardından şüpheliler iş adamının başına tabanca doğrultup tekrardan 2 milyon TL haraç isteyerek korkutup, kaçtı.

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50 SAATLİK KAYIT İZLENDİ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E. U.'nun ihbarı üzerine olayı aydınlatmak için çalışmalara başladı. Olayın gerçekleştiği yerden itibaren yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamerası izleyen polis, M.A ve E.E'inin saklandığı adresi tespit etti. Operasyon düzenleyen polis M.A, E.E ve otomobili kiralayan S.İ.'yi yakaladı. Yakalanan M.A ve E.E kendilerini azmettiren şahsın M.O'nun (32) olduğunu ileri sürdü. Araştırma polisi bunun üzerine M. O.'yu da yakaladı.

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Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinin tahkikatı sonucu adliyeye sevk edilen M.A ve E.E tutuklandı, S.İ. ve M.O. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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