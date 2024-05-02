İş adamlarına çağrı yapıp Ali Erbaş'a yeni araç istediler. Diyanet'in 'araba sevdası'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş son zamanlarda kamuoyu tarafından sert bir dille eleştiriliyor. Nedeni ise kendine Audi A8 marka bir aracı kiralandığının ortaya çıkması. Konu kamuoyunun gündeminden henüz düşmemişken Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Suat Okuyan'ın yaptığı çağrı büyük tepki topladı.

ELEŞTİRİLERE 'ÇİRKİN' DEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Suat Okuyan, sosyal medya hesabından araç üzerinden yapılan tartışmalara sert bir dille yanıt verdi. Eleştirileri 'çirkin' olarak yorumlayan Okuyan, iş adamlarına ve hayırseverlere seslenerek Ali Erbaş'a bir araç bağışında bulunmasını talep etti.

Makam aracı üzerinden Diyanet İşleri Başkanı’nın kendisine ve yüz bine aşkın personelin rencide edildiğini belirten Okuyan, “Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız muazzez devletimizin müstesna kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın 18. Başkanıdır. Kendisinden önce birbirinden kıymetli 17 Başkanımız bu müstesna kuruma başkanlık yapmış bundan sonra da muazzez devletimiz ve aziz milletimiz var oldukça nice başkanımız nice hizmetler edecektir” ifadelerini kullandı.

Makam aracı gündeminin kabak tadı verdiğini ve ağızlara sakız edildiğini belirten Okuyan, Diyanet İşleri'nin Anadolu’nun dört bir köşesinde en ücra yerlerde muhabbetle hizmet ettiğini, yurtdışında doğuda Moğolistan’dan batıda Haiti’ye, Kuzeyde Tataristan’dan güneyde Zimbabwe’ye kadar 146 ülkede diyanete hizmet eden çalışanların olduğunu, adanmış insanların haklarının topluma emanet olduğunu söyledi.

Mütedeyyin iş adamlarına ve kadirşinas hayırseverlere seslenen Okuyan, “İstirhamım Mevlanın en güzel şekliyle yaratmış olduğu güzel ağızlarında ‘çirkin, murdar bir sakız gibi’ çiğnedikleri bu gündemi boşa çıkartacak bir iyilik olarak cömert bir tavırla bir makam aracını Diyanet İşleri Başkanlarımızın kullanımına tahsis olunmak üzere ‘Türkiye Diyanet Vakfımız’ demirbaşına kazandırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Okuyan’ın yaptığı bu açıklama sosyal medyada gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları Okuyan’ın makam aracı isteğine büyük tepki gösterdi.