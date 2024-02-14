İş Bankası’ndan dev kar açıklaması

Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 2023 yılsonunda 2,5 trilyon TL’ye ulaştı. Böylece banka Türkiye’nin en büyük özel bankası konumunu sürdürdü. Bankanın ekonomiye sağladığı kaynak tutarı, 1,2 trilyon TL’si nakdi, 427,3 milyar TL’si gayrinakdi krediler olmak üzere, 2023 yılsonu itibarıyla 1,6 trilyon TL’ye yükseldi. Böylece, İş Bankası, ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan özel banka olmaya devam etti.

Yaygın dağıtım ağı, dijital temas noktaları, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet sunumuyla tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan İş Bankası’nın toplam mevduat hacmi 2023 yılsonu itibarıyla 1,6 trilyon TL’ye ulaştı. TP mevduat hacmi ise 2022 yılsonuna göre %128,1 oranında artarak 880,6 milyar TL’ye yükseldi.

2023 yılında toplam 72,3 milyar TL net kâr elde eden Bankanın özkaynak büyüklüğü 2022 yıl sonuna göre %40 oranında artarak 267,8 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü sermaye yapısını koruyan İş Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı %21,6 seviyesinde gerçekleşti.

ÜLKE EKONOMİSİNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2023 yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Bu yıl 100. kuruluş yıldönümümüzü coşkuyla, heyecanla kutlayacağız. İkinci yüzyılımıza ilerlerken sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyerek öncü ve lider banka olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle ülke ekonomisine destek vermeye; ayrıca eğitimden spora, bilimden çevre ve kültür-sanata katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINI ULUSLARARASI STANDARTLARDA YÜRÜTÜYOR

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve taahhütlerini uluslararası standartlarda yürüten, sürdürülebilirlik temalı orta ve uzun vadeli kaynak teminini stratejik hedeflerinin bütünleyici bir parçası olarak gören Bankanın imzaladığı toplam tutarı 915 Milyon ABD Dolarına ulaşan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi işlemi oldu.

İş Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC), PROPARCO ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplam 67 milyon ABD doları ve 75 milyon avro tutarında bir kredi sözleşmesi imzaladı. Ayrıca, 230 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı hazine finansmanı sağlayan Banka, sektör tarafından yurt içinde TL cinsinden yapılan ilk yeşil borçlanma aracı ihracı olan 500 milyon TL tutarında iki yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi.

BANKANIN 100. YILINA ÖZEL PROJELER

İş Bankası, ülkesine karşı sorumluluklarının bilinciyle 100. yılı vesilesiyle birçok proje hayata geçiriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile birlikte başta Marmara Bölgesi olmak üzere ülkemizdeki aktif fayların oluşturduğu tehlike ve risklere dair bilimsel çalışmalar yürütecek “İTÜ Türkiye İş Bankası Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi"ni (MATAM) kuran Banka, Petrol Ofisi Grubu işbirliğiyle çocukların deneyler yaparak temel bilimsel kavramlarla tanışmalarını, bilim ve teknolojiye duydukları ilgiyi ve merak duygularını artırmayı amaçlayan “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesi başlattı. Projeyle, deprem bölgesinde ve diğer illerde ilk ve orta öğretim seviyesindeki devlet okullarında 2025 sonuna kadar 750 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

6 Şubat deprem felaketlerine maruz kalan bölgedeki öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine katkıda bulunabilmek amacıyla “Hatay Defne Türkiye İş Bankası Lisesi” ve “Hatay Defne Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulu” inşa edecek olan Banka, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) resmi destekçisi olarak Paris 2024 Olimpiyatlarına katılacak başarılı genç sporculara yol arkadaşlığı yapmaya devam ediyor.