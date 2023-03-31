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İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu

Türkiye İş Bankası'nın Olağan Genel Kurulu'ndan çıkar kararla birlikte, kâr payı dağıtımının 3 Nisan'da başlayacağı açıklandı

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:28
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İş Bankası'ndan kâr dağıtım kararı. Tarih belli oldu

İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda, dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit  kâr payı A Grubu hisseler için net 97,46 lira, B Grubu için net 3,90 lira, C Grubu için net 0,83 lira ve Türkiye İş Bankası Kurucu payları için 14,15 lira olarak belirlendi.

Kar payının 3 Nisan'da peşin ödenmesinin planlandığı ve pay biçiminde ödeme yapılmayacağı aktarıldı.

Öte yandan Bankanın kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'den 25 milyar TL'ye yükseltilmesi, Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin de 2027 yıl sonuna kadar uzatılmasına ilişkin, Esas Sözleşmenin 5. maddesinin tadilinin de Olağan Genel Kurulu'nda onaylandığı kaydedildi.

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