İş bulma duası nedir? İş bulmak için hangi dualar okunur?

İş bulamayan kişiler bu zorlukta iş bulma dualarıyla Allah’a sığınarak neticesinde bir iş sahibi olmayı istemektedirler. Peki, iş bulma duası nedir? İş bulmak için hangi dualar okunur?

İş bulma duaları kişilerin hayırlı ve güzel bir iş bulmak için okudukları dualardır. Anlamları itibari ile iş bulmak ve çalışmak istedikleri anlamına gelmektedir.

Allah'tan destek isteyen ve iş bulmak isteyen kişiler iş bulma dualarını okuyarak hakkında hayırlısını beklemelidir.

İŞ BULMAK İÇİN HANGİ DUALAR OKUNUR?

- ''Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyı lena min emrina reşeda.''(Ey rabbim! Sen bizi katından rahmet ev ve işimizde bizler için başarılar hazırla.)

- ''Allahumme hirli vahterli.'' (Allah'ım yapacağım işte bana en hayırlı olanını nasip et. Benim hakkında hayırlısı seç ve bana nasip eyle.)

- ''Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Keme salleyta ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala alı İbrahim. İnneke hamidun mecid.''

Bu dua 9 gün süresince sabah namazı kılındıktan sonra 3 kere okunmalıdır. Duadan sonra Peygamber efendimize 3 kere salatu selam getirilmelidir.

- ''Bismillahirrahmanirrahim ve kalel melikü ituni bihi estahlis hulinefsi felemmakellemehu kale innekel yevme ledeyne mekinun emin kalec alni ala hazainil ardı inni hafızun alim ve kezalike mekkennali yusufe fil ardı yetebevveu minha haysu yeşau nusibu bi rahmetina men neşau vela nuziu ecrel muhsinin.''

- ''Allahu yuti mülkehu men yeşa.'' (Allah'ım sen mülkünü istediğin kişiye bahşedersin. Beni de bahşettiklerinden eyle!)

Bu duanın iş bulmak amacı ile 990 kere okunması önerilir.

- ''Malik ül mülki tü'til mulke.'' (Mülkün gerçek sahibi olan ve mülkü veren odur.)

İş aradığınız süre boyunca her gün 1150 kere okursanız hayırlı bir iş bulursunuz.

- ''Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin veala ali seyyidına Muhammed kad dakat hiyletiy edriknıy Ya Resulullah.'' (Muhammed ve ehline salat eyle. Çok sıkıntım var ve bana bir destek gödererek yardımcı ol Ya Resulullah)

Bu duayı her gün düzenli olarak 124 kere okursanız hayırlısıyla iş bulursunuz.

- İş bulmak isteyenler için Yusuf suresinin 54, 55 ve 56. ayetlerinin okunması çok hayırlı olur.