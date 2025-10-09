Bakırköy Belediyesi, ilçedeki kültür ve sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıl boyunca her ayın iki Çarşamba günü vatandaşları İBB Kent Orkestraları ile buluşturan "İş Çıkışı Konserleri" geleneği, bu yıl da sürdürülüyor.

Tarık Akan Kültür Merkezi’nde icra edilen son konserde, İBB Oda Müziği Topluluğu’nun sergilediği klasik müzik performansı Bakırköylülere oldukça keyifli bir gün yaşattı. Salonu tamamen dolduran dinleyiciler, hem sosyalleşme imkânı buldu hem de günün yorgunluğunu ve stresini bu müzik ziyafetiyle atma fırsatını yakaladı.