İş görüşmesine gidenlerin dikkatine

KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?

Cevap: Kariyer hedeflerinizi ve bu pozisyon için neden uygun olduğunuzu vurgulayarak profesyonel geçmişinizden kısaca bahsedin. Özgeçmişinizdeki bilgileri tekrarlamaktan kaçının ve yerine, işverenin ilgisini çekebilecek özel başarılarınıza odaklanın.

ORGANİZASYON / ŞİRKET HAKKINDA NE BİLİYORSUNUZ?

Cevap: Şirketin misyonunu, değerlerini ve sektördeki konumunu araştırın ve bu bilgileri işverenin ihtiyaçlarına nasıl katkıda bulunabileceğinizi göstermek için kullanın.

NEDEN BİZİM İÇİN ÇALIŞMAK İSTİYORSUNUZ?

Cevap: Şirketin kültürüne, ürünlerine veya hizmetlerine olan ilginizi ve bu şirkette çalışmanın kariyer hedeflerinize nasıl uygun olduğunu belirtin.

ŞİRKETE NE KATABİLİRSİNİZ?

Cevap: İş ilanında belirtilen beceri ve niteliklerle uyumlu örnekler vererek, şirketin hedeflerine nasıl katkıda bulunabileceğinizi açıklayın.

ZAYIF YÖNLERİNİZ NELERDİR?

Cevap: Gerçek bir zayıf yön belirtin, ancak bunun üzerinde nasıl çalıştığınızı ve gelişim gösterdiğinizi de ekleyin. Bu, öz farkındalığınızı ve kendinizi geliştirme isteğinizi gösterir.

Bu sorulara hazırlıklı olmak, iş görüşmesinde güçlü bir izlenim bırakmanıza yardımcı olacaktır. Kendinizi iyi tanıtmanız ve şirket hakkında bilgi sahibi olmanız çok önemlidir...