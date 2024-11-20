İş güvenliği uzmanı su kuyusuna düşerek yaralandı

Olay, saat 10.30 sıralarında Yukarı Soku Mahallesi'nde Bolu Belediyesi'ne ait su deposunda meydana geldi. Belediyede iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan Hakan Horasan, su deposunun bulunduğu alanda, yaklaşık 4 metre derinliğindeki atık su kuyusuna düştü. Kuyunun kapağı da üzerine düşen Horasan yaralandı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İş arkadaşlarının yardımıyla kuyudan çıkartılan Horasan, sağlık ekipleri ambulansa Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Horasan'ın vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.