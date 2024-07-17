İş insanı ağaca asılı halde ölü bulundu

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde korkunç olay meydana geldi. İddiaya göre, saat 05.00 sularında yol kenarında ağacı asılı halde şahsı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk incelemesinde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
İŞ İNSANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Polis ekiplerinin araştırması sonucu ölen şahsın 45 yaşındaki iş insanı Mehmet Köse olduğu tespit edildi.
Olay yerinde inceleme sonrası Köse’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kesin ölüm sebebi inceleme sonrası ortaya çıktı.