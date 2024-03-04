İş insanı İpek Kıraç’tan Sirena paylaşımı. Ürettiği son model tekneleri ABD’ye uğurladı

Kaynak: patronlar dünyası
İş insanı İpek Kıraç’tan Sirena paylaşımı. Ürettiği son model tekneleri ABD’ye uğurladı
İş insanı İpek Kıraç, sahibi olduğu Sirena Marine tarafından üretilen Sirena model tekneleri ABD'ye uğurladı.Kıraç, üretilen Sirena model tekneleri ‘Sirenalar yeni evlerine giderken’ sözleriyle sosyal medyasından paylaştı.

Sirena Marine tarafından üretilen dört Sirena model tekne ABD’ye uğurlandı. Teknelerden biri dünyanın en önemli fuarında görücüye çıkacak, üçü ise sahiplerine ulaştırılacak. Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç, üretilen Sirena model tekneleri ‘Sirenalar yeni evlerine giderken’ sözleriyle sosyal medyasından paylaştı.

Bir Sirena 48, üç Sirena 58 model teknenin görüntüleri büyük ilgi çekerken, dört tekne de ABD’ye gitmek için yola çıktı. Sirena 48 model tekne ABD’de düzenlenecek Palm Beach Uluslararası Tekne Fuarı’nda görücüye çıkacak. Diğer üç tekne ise ABD’deki sahiplerine ulaştırılacak.

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TEKNELERİN YÜZDE 80’İ YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR

Küresel tekne üreticisi olan Sirena Marine, bugüne kadar 500’den fazla tekne üretti. Üretilen teknelerin yüzde 80’i ise yurt dışına gönderildi. Başta ABD pazarı olmak üzere Avrupa’daki bir çok ülkeye tekne gönderen firma önümüzdeki dönemde İngiltere pazarına da giriş yapmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz haftalarda yeni Sirena 48 model teknenin hibrit modeli tanıtılırken, Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç “Bugüne kadar 500’den fazla tekne üreterek dünya pazarlarının aranan oyuncu olduğumuzu gösterdik. Şimdi Sirena 48 Hibrit ile yepyeni bir başlangıca imza atacak” açıklaması yapmıştı.

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