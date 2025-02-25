İş insanı Yılmaz Ulusoy'a son görev... Siyaset ve sanat dünyası akın etti

Düzenleme: Kaynak: AA
İş insanı Yılmaz Ulusoy'a son görev... Siyaset ve sanat dünyası akın etti

Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı. Ulusoy'un cenaze törenine siyaset ve sanat dünyasından bilindik isimler katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Yılmaz Ulusoy'un cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

cenaze.jpgUlusoy için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

haciosmanoglu.jpgUlusoy'un ailesi törende taziyeleri kabul etti.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sanatçı Orhan Gencebay ile Ulusoy'un yakınları ve sevenleri katıldı.

imam.jpgAkif Çağatay Kılıç, cenaze namazı öncesi Ulusoy ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajını da iletti.

Ulusoy'un cenazesi burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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