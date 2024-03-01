İş insanın aynasıdır atasözünün anlamı nedir?

İş insanın aynasıdır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişinin yapıp ettikleri, onun dünyaya bakış açısını, yeteneklerini ortaya koymaktadır.

Bir insanın nasıl bir kişi olduğunu anlamak istiyorsak yaptığı işlere bakmamız gerekmektedir.

Bu işin niteliği, o kişinin yeteneğini, tutumunu belli etmektedir. İş insanın aynasıdır atasözü de bu yüzden kullanılır.

İŞ İNSANIN AYNASIDIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İş insanın aynasıdır, bu işi yapmaya devam edersen herkes senin hakkında kötü düşünmeye devam edecek."