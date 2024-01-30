İş insanına suikast girişimi. Otomobilini kurşun yağmuruna tuttular

Solo Holding’in sahibi iş insanı Hakan Cengiz ve Zehra Cengiz’in içinde bulunduğu otomobile motosikletli ve kasklı bir saldırgan silahlı saldırıda bulundu. Saldırıdan Cengiz çifti yaralanmadan kurtulurken 40 yaşındaki şoförleri Muhammet Yaşar başından yaralandı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Bugün saat 11:50 dolaylarında Cengiz çifti şoförleri Yaşar’ın direksiyonda olduğu 34 CRS 782 plakalı araçla yola çıktı. Mahmutbey gişelerinde ilerlerken otomobillerine sağ şeritten yanaşan motosikletli kasklı saldırganlar otomobili adeta kurşun yağmuruna tuttu.

Cengiz’in olaya ilişkin verdiği ilk ifadede motosikletin arkasında oturan şahsın araçlarına doğru ateş ettiğini söyledi. Olay yerinde saldırganın silahından çıkan boş kovanlar bulundu.

Sıkılan mermilerden dördü de araca isabet ederken mermilerden biri şoför Muhammed Yaşar’ı başından yaraladı. Yaşar, hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

ANKARA’YA YATIRIM VE İKİ ŞİRKETLE DAVALIK OLMASIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Silahlı saldırıya hedef olan Hakan Cengiz’in yönetim kurulu başkanı olduğu Solo Holding, enerji, gayrimenkul, turizm ve tekstil alanlarında faaliyet gösterdiği biliniyor. Holdingin yurt dışında dört ülkede de yatırımları mevcut.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, 5 Mayıs 2023 günü yapmış olduğu açıklamasında İstanbul’un ardından Ankara'da da inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet göstereceklerini açıklamıştı. Cengiz, RD İnşaat ile ortaklıkta anlaştıklarını ve Ankara’ya 20 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını duyurmuştu.

İKİ ŞİRKETLE MAHKEMELİK OLDU

Öte yandan Solo Holding geçtiğimiz yıl sadece bu yatırımla değil ayrıca yaşadığı bir ticari anlaşmazlık ile de gündeme düşmüştü.

Hakan Cengiz, Kervansaray Oteller Grubu ile yaşadıkları ve mahkemeye taşıdıkları meseleyi 4 Şubat 2023 günü yaptığı basın açıklamasında şöyle açıklamıştı:

‘’Kervansaray Oteller Grubu ile yaptığımız devre tatil satışı anlaşması neticesinde, devralmamız gereken Bursa Kervansaray Termal Otelin, daha öncesinden Kolan Hastaneler Grubuna devredilmiş olduğunu üzülerek öğrendik. Konu ile ilgili tüm yasal süreçleri, elimizde bulunan resmi evrak ve sözleşmelerimiz ile başlatmış bulunmaktayız.’’

Cengiz, yaşanan süreçten ötürü mağdur olduklarını ifade ederek, yasal süreç de başlattıklarını da açıklamıştı.