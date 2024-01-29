İş insanından şok çıkış: Süleyman Soylu beni öldürtecek. "Can güvenliğim yok" diyerek bakanlara seslendi

Bir süre önce 50 milyon dolarlık mal varlığı ve 360 milyon dolar değerindeki kentsel dönüşüm ve AVM projesine 'çöküldüğünü' aktaran Fehmi Öztürk, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Fehmi Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski AKP Milletvekili, Cuma İçten’in kendisini öldürteceğini ifade etti ve şu sözleri kaydetti: “Kamu düzeni için her kesim medyaya çağrı yapıyorum, sorumlu gazetecileri göreve davet ediyorum. Can güvenliğim tehlikede! Süleyman Soylu ve Cuma İçten beni öldürttürecek, adalet Bakanı’na ve İçişleri Bakanı’na çağrıda bulunuyorum, vakit geç olmadan önlem alın lütfen…”

Yıllarca gerekli müracaatları yaptığını ifade eden Öztürk, dosyaların teker teker kapattırıldığını, açık olanlarınsa engellendiğini iletti. Fehmi Öztürk, açıklamasının sonunda, “Bu ülke demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Sadece vatandaşlık görevini yerine getirmiş, ülkesine istihdam sağlamak, katma değer oluşturmak için, gecesini gündüzüne katan bir iş insanına, can güvenliği endişesi yaşatmaya, kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum…” ifadelerini kullandı.