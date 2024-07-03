İş makinesi 7 yaşındaki çocuğun parmağını kopardı

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Berkan D. (21)’nin kullandığı plakasız motosiklet, yolda manevra yapan operatör Sebahattin E.’nin kullandığı ekskavatör ile hızla çarpıştı. Kaza esnasında iş makinesinin kepçesi, motosikletin arkasında oturan Miraç G.'nin eline çarptı.

Sol elinin baş parmağı kopan çocuk, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kopan parmağıyla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi tamamlanan çocuk, parmağı dikilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.