İş makinesi operatörünün feci ölümü

Nevşehir'de hafriyat çalışması yapan iş makinesi operatörü, meydana gelen göçükte iş makinesiyle birlikte toprak altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucu operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

İş makinesi operatörünün feci ölümü

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Çardak köyündeki yeni kazılan patates deposunun hafriyatının döküldüğü alanda iş makinesiyle çalışan Adem K. (38); çalıştığı esnada alt taraftaki deponun baca kısmında meydana gelen göçük nedeniyle iş makinesiyle birlikte boşluğa düştü. Kazayı gören diğer işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Toprak kayması sonucunda iş makinesi ile birlikte göçük altında kalan operatör Adem K.'ya kurtarma ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında ulaştı.

aw894009-04.jpgİncelemelerin ardından Adem K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayın meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin göçükte bulunan iş makinesini kurtarma çalışması ise devam ediyor.

aw894009-06.jpgOlayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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