İş makinesi su borusunu patlattı metrelerce yüksekliğe çıktı

Kocatepe Mahallesi'nde bulunan 50. Yıl Caddesi'ndeki boş bir arazide devam eden inşaat faaliyetleri sırasında, bir kepçe operatörünün kazara su borusuna zarar vermesi sonucu büyük bir su sızıntısı yaşandı. Olay, öğleden sonra yaklaşık 17.00 civarında gerçekleşti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, hasarlı borunun onarımı için hızla müdahale etti.

Sızıntı nedeniyle fışkıran su, metrelerce yüksekliğe ulaşarak etkileyici bir görüntü oluşturdu ve bu anlar, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. İSKİ yetkilileri, tamiratın en kısa sürede tamamlanacağını ve su kesintisinin etkilenen bölgelerde minimum süreyle sınırlı kalacağını belirtti.