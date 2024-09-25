İş merkezinde yangın

Kaynak: DHA
İş merkezinde yangın

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, iş merkezinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra Serineler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı iş merkezinin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, jandarma ise çevre güvenliği aldı. Belediye Başkanı Kemal Vural'ın da yakında takip ettiği yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın alanının yakınında bulunan İslâhiye Şehit İsmet Kaya Ortaokulu olası tehlikeye karşı boşaltılarak öğrenciler evlerine gönderildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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