İş olacağına varır atasözünün anlamı nedir?

İş olacağına varır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir iş, şartlar neyi gerektiriyorsa o yönde gelişecektir.

Bir konuda ne olacaksa o olur. Kişiler, olup biten üzerinde az çok etkili olur, bunların sonuçlarına çok fazla müdahale edemez.

Bu sebeple işlerin yürümemekte olmasına boş yere üzülmemek, elden gelen gayreti sarf edildikten sonra Allah’a güvenmek gerektiğini vurgulamak için kullanılır.

İŞ OLACAĞINA VARIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen ne kadar uğraşırsan uğraş düzelmezse dü-zel-mez, her iş olacağına varır."