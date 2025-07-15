İş yeri kurşunlayan çete çökertildi

Kaynak: DHA
İş yeri kurşunlayan çete çökertildi

Üç ilde eş zamanlı olarak haraç çetesinde yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin polisteki sorguları tamamlandı.

Esenyurt'ta 18 Haziran'da Mevlana Mahallesi'nde bir kişiye yönelik silahlı saldırı meydana geldi. Bu saldırıdan bir gün sonra bu kez Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bir iş yeri kimliği meçhul kişiler tarafından otomatik silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olaya karışan İ.C. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 AK-47 otomatik silah ile 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonlarda İstanbul ve Başakşehir de T.K., M.C.E. ve L.Y. adlı şüpheliler ile Tekirdağ ve Diyarbakır'da yapılan baskınlarda C.A. ile A.B.R. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde yapıldı. Haraç almak amacıyla kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikleri öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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