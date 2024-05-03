İş yeri önündeki motosiklet park halindeyken 3 kazaya karıştı

Isparta'da esnaflık yapan Yavuz Şimşek isimli vatandaşın şehir merkezi Özkanlar Kavşağı’ndaki iş yeri önüne park ettiği motosikleti, 3 ayrı kazaya karıştı. Motosikletin karıştığı ilk kaza, 26 Kasım 2023 tarihinde saat 03.00 sıralarında yaşandı. Karşı şeritten hızla gelen kamyonet kontrolünü kaybederek emir korkulukları aşarak Şimşek'in iş yeri önünde, park halindeki 32 ABZ 022 plakalı motosikletine, daha sonra elektrik panosuna çarptı.

Yavuz Şimşek, kaza sonrası yere savrulup hasar gören motosikletini yerden kaldırığ tekrar aynı noktaya park etti. Bu kazadan sonra aynı gün saat 07.00 sıralarında geri manevra yapan bir otomobil motosiklete hızla çarptı.

ÇARPTIĞI OTOMOBİLİ BAGAJA YÜKLEYİP GÖTÜRDÜ

29 Nisan tarihinde ise aynı yerde park halinde bulunan motosiklete, sürücü M.A isimli şahsın kontrolünden çıkan otomobil hızla çarptı. Kazanın ardından motosiklet yola savrulurken, sürücü motosikleti otomobilin bagajına yükleyip, olay yerinden gitti. Sürücü, dakikalar sonra bu kez park halindeki bir minibüse hızla çarptı. Çarpmadan sonra otomobilin bagajından düşen motosiklet yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü M.A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yavuz Şimşek isimli vatandaşa ait motosiklet ise dava süreci sebebiyle yediemin otoparkına çekildi. Kaza ile ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.