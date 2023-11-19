İş yerinde tartıştığı arkadaşını pompalıyla ağır yaraladı

Malatya’da bir kişi, iş yerinde çalışanı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
İş yerinde tartıştığı arkadaşını pompalıyla ağır yaraladı

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Emeksiz Caddesi girişinde kot pantolonu satışı yapan bir işyeri çalışanı A.C. (27) ile görüşmeye gelen arkadaşı Y.B. arasında henüz bilenmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Çıkan tartışma sonrası olay yerinde ayrılan Y.B. daha sonra yanına pompalı tüfek alarak geldiği iş yerinde A.C'ye. ateş açtı. Açılan ateş sonucu genç, ağır yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı A.C. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren A.C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın zanlısı gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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