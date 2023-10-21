İş yerinin önünde ateş açtı, kaçarken kadına çarptı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkamacının önünde havaya ateş açan şüpheli kaçtı. Mahallelinin kovaladığı şüphelinin kaldırımda yürüyen kadına çarpıp düşürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
İş yerinin önünde ateş açtı, kaçarken kadına çarptı

Olay, saat 14.00 sıralarında Gölcük Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde meydana geldi.

Oto yıkamacı dükkanının önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, belindeki tabancayı çekip, havaya 2 el ateş edip, kaçtı.

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Durumu fark eden 2 mahalleli, şüpheliyi kovalamaya başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadına çarpıp düşüren şüpheli, bölgeden uzaklaştı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yapıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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