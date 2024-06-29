Isabelle Haak kararını verdi

Ünlü voleybolcu İsabelle Haak, FIVB Kadınlar Challenger Kupası'na katılma hakkı kazanan İsveç Milli Takımı'nın kadrosunda yer almamıştı.
1999 doğumlu Haak, 16 yaşından beri milli takımda da oynuyordu.
Voleybola Engelholms VS'de başlayan Haak İsveç Ligindeki ilk maçına 14 yaşında çıktı. Haak, Engelholms VS'yle 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı.
Daha sonra Fransa'nın Beziers VB takımına transfer olan Haak, 2019-20 sezonunda Vakıfbank'ta da forma giymişti.
2022-23 sezonundan bu yana İtalya'da Imoco Volley Conegliano forması giyen Haak'ın milli takımda neden yer almadığı merak ediliyordu.
Nedenini İsabelle Haak açıkladı. Haak'ın çok yorgun olduğunu belirterek dinlenmek amacıyla İsveç Milli Takımı'na gitmediği belirtildi.
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