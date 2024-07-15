Isabelle Haak mucizesi

İsveç'te yıl boyunca en başarılı sporculara verilen Victoria ödülüne bu kez ünlü voleybolcu Isabelle Haak layık görüldü.

Isabelle Haak, bu ödülü alan ilk voleybolcu olarak tarihe geçti.

İsveç'te bu ödülü alanların el ve ayak izleri çıkartılıyor. Haak'ın da el ve ayak izleri çıkartılarak ölümsüzleştirildi.

Isabelle Haak, "Bu prestijli ödüşü almak gerçekten çok büyük bir onur. Aslında biraz şaşırdım ama aynı zamanda İsveç'te küçük bir spor olan voleybolun bu şekilde fark edilmesi elbette çok güzel" ifadelerini kullandı.

Haak, 2019-2022 yılları arasında Sultanlar Ligi'nde VakıfBank forması giymiş, daha sonra da halen oynadığı İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımına transfer olmuştu.

24 yaşındaki Isabelle Haak, 16 yaşından beri İsveç Milli Takımı'nda da yer alıyor.