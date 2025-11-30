Premier Lig'in 13. haftasında üst üste aldığı kötü sonuçlarla zor bir dönemden geçen son şampiyon Liverpool, Nuno Espirito Santo yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen West Ham'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşma pozisyon zenginliği açısından kısır geçerken sahneye yaz transfer döneminde rekor bedelle Newcastle United'dan Liverpool'a katılan İsveçli golcü Alexander Isak çıktı.

Kontrollü geçen mücadelede 60'ıncı dakikada ağları havalandıran Isak Liverpool formasıyla ilk golünü attı.

West Ham bu golden sonra Liverpool kalesinde baskı kursa da 84'üncü dakikada ise ilginç bir an yaşandı. Brezilyalı yıldız Lucas Paqueta uzun süreli itirazları nedeniyle hakem Darren England tarafından iki sarı kart üst üste görerek oyundan atıldı.

Kalan dakikaları 10 kişi oynayan West Ham'a karşı Liverpool oyun kontrolünü yeniden eline aldı. Cody Gabo karşılaşmanın uzatma dakikalarında farkı 2'ye çıkararak skoru tayin etti.

Ligde 2 maç sonra galibiyetle tanışan Liverpool puanını 21'e yükseltti. West Ham ise 11 puanda kaldı.