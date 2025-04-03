O markadan tepki çeken karar! Boykot çağrısı yaptı işten çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması büyük yankı ve tepkiye neden oldu. Vatandaşların sokakta gösterdiği tepki ekonomik boykota uzandı.

Birçok marka boykot edilerek vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına sahip çıkıyor.

Öte yandan boykot kararına destek veren kimi vatandaş ve sanatçı çeşitli baskıya uğruyor. Sanatçılar tek tek projelerden çıkarılıp gözaltına alınırken işçilere de kapı gösteriliyor.

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BİRTEK-SEN (Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, boykot listesindeki Eruslu Global’e ait Sleepy marka bebek bezinin Gaziantep'teki Ecoplast fabrikasında çalışan bir işçinin tüketim boykotuna verdiği destek sonrasında işten çıkarıldığını duyurdu.

'FAŞİZM Mİ DEMİŞTİNİZ?'

Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Faşizm mi demiştiniz? Alın size faşizm" tepkisini gösterdi.

Türkmen'in paylaşımı şöyle:

"Boykot listesinde olan fabrikada boykot çağrısı yapan işçi tazminatsız işten atıldı!

Antep’te bulunan Eruslu Global’e ait Ecoplast fabrikasında çalışan işçi Cüneyt Tişkaya boykot çağrısını paylaştığı için işten çıkarıldı.

Boykot listesindeki Sleepy bebek bezi markasını da üreten Eruslu fabrikası daha önce de pazar tatilini ortadan kaldıran 7’li sistem dayatması, elden kayıt dışı para verme ve sendikalaştıkları için işçileri işten atmayla gündeme gelmişti.

Uzun yıllar AKP Gaziantep il başkanlığı da yapan Eruslu patronu, işçi ve sendika düşmanlığına şimdi bir de boykot gibi demokratik bir hakla ilgili paylaşım yaptığı için işçiyi tazminatsız işten atma suçu da eklendi."

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