İşçi demir kapağın altında kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üzerine demir kapak düşen fabrika işçisi, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
İşçi demir kapağın altında kaldı

İHA'nın haberine göre, olay, Barış Mahallesi 1802 Sokak üzerinde bulunan basınçlı tank ve kap üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece vardiyasında çalışan fabrika işçisi K.A.'nın üzerine bilinmeyen bir sebepten dolayı demir kapak düştü.

Fabrika işçileri demir kapağın altında kalan K.A.'nın yardımına koştu. K.A. kapağın altından çıkarılırken 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan K.A. ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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