İşçi Mahmud'u yem öldürdü

Kaynak: İHA

Konya'da yem fabrikasında çalışan 18 yaşındaki genç, TIR'dan boşaltılan yemlerin altında kalarak hayatını kaybetti.

Korkunç olay Karatay ilçesinde Konya - Karapınar kara yolunun 13'üncü kilometresinde bulunan Ceren Yem Fabrikası'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Yem fabrikasında işçi olarak çalışan yabancı uyruklu Mahmud İbrahim (18), TIR ile fabrikaya gelen yemler boşaltıldığı sırada yemlerin altında kaldı.

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Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahmud İbrahim, itfaiye ekipleri tarafından yemlerin altından çıkarılırken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Mahmud İbrahim'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzerine Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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