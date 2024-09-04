İşçi Partisi'nin ekonomik popülizmle flörtü sürüyor. Starmer bol keseden sallıyor

İşçi Partisi'nden b akanlar, sihirli değnekleriyle fiyatları düşürme gücüne sahip olmadıklarını anladıklarında, aşırı vaatte bulunmanın tehlikelerini yavaş yavaş kavramaya başladılar.

Oasis biletlerinin "dinamik fiyatlandırması"na yönelik öfke, Başbakan'ın kendisinin "biletlerin insanların gerçekten karşılayabileceği bir fiyata sunulmasını" sağlayacağına dair teminat vermesine yol açtı. Kültür sekreteri Lisa Nandy, bilet fiyatlandırmasını "inanılmaz derecede moral bozucu" olarak nitelendirdi ve bir soruşturma başlattı.

Fantezi ekonomisi oyununda geride kalmamak için, eğitim bakanı Bridget Phillipson okul tatillerinde havayollarının fiyatlarını artırmasını durdurmak istediğini söyledi. Belki de bunu yaparken bakanlar bir Uber yolculuğunun, dışarıda bir yemeğin, kıyafetlerin veya sinema biletlerinin fiyatına bir sınır koyabilirler.

Pazartesi günü gerçekçi olmayan politikalar önerilmemesi konusunda uyarıda bulunan İşçi Partisi, Salı günü tatilleri daha ucuz hale getirme fikriyle flört etmesi nasıl gerçekleşebildi?

Fiyatların nasıl değişebileceği konusunda şeffaflık talep etmek bir şeydir, ancak hükümetin fiyatların belirlenmesine veya hatta fiyat artışlarının sınırlandırılmasına dahil olması gerektiğini veya olabileceğini öne sürmek bambaşka bir şeydir.

Londra'nın İşçi Partili Belediye Başkanı Sadiq Khan, dünyanın herhangi bir yerinde bu tür yetkilerin tek bir başarılı kullanımına işaret edememesine rağmen, yıllardır başkentte kira kontrolleri çağrısında bulunuyor. Edinburgh, kira kontrollerinin verebileceği zararın en son örneğini oluşturuyor. Ancak sol tarafta hükümetin bu kolu çekmesini ve bu sefer ekonominin tüm yasalarına meydan okuyabileceklerini umanlar hala mevcut.

Amerika'da Kamala Harris, Beyaz Saray'ı kazanması halinde market alışverişlerindeki fiyatları düşürme sözü veriyor; ancak ABD basınında çıkan haberlere göre Harris'in ekibi, bu tür politikaların asla hayata geçmeyeceğini çok iyi biliyor.